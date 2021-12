Uomini e Donne, crisi rientrata tra Eugenio e Francesca? Lei interviene e chiarisce tutto (Di martedì 14 dicembre 2021) Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono davvero lasciati? Nelle ultime settimane, i due volti storici di "Uomini e Donne" sono ritornati protagonisti del gossip, che li voleva separati. La loro storia d'amore è nata sotto i riflettori del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, ma dopo quasi dieci anni d'amore in questi ultimi giorni si è parlato insistentemente di una rottura tra i due. Fortunatamente per tante persone che li hanno sempre sostenuti, questo non è avvenuto: Eugenio e Francesca stanno ancora insieme. Secondo le indiscrezioni, la loro relazione in quest'ultimo periodo era in una fase molto delicata per questioni serie e profonde che avrebbero potuto separarli definitivamente. I due non sono intervenuti sul gossip, ma comparendo distanti sui social non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 dicembre 2021)Colombo eDel Taglia si sono davvero lasciati? Nelle ultime settimane, i due volti storici di "" sono ritornati protagonisti del gossip, che li voleva separati. La loro storia d'amore è nata sotto i riflettori del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, ma dopo quasi dieci anni d'amore in questi ultimi giorni si è parlato insistentemente di una rottura tra i due. Fortunatamente per tante persone che li hanno sempre sostenuti, questo non è avvenuto:stanno ancora insieme. Secondo le indiscrezioni, la loro relazione in quest'ultimo periodo era in una fase molto delicata per questioni serie e profonde che avrebbero potuto separarli definitivamente. I due non sono intervenuti sul gossip, ma comparendo distanti sui social non ...

