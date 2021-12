Roma-Spezia 2-0, Smalling e Ibanez affondano i liguri (Di martedì 14 dicembre 2021) La Roma torna al successo nell'ultimo match della 17esima giornata battendo lo Spezia 2-0. Giallorossi in vantaggio dopo appena 6', grazie a Smalling che corregge in rete un colpo di testa di Abraham. Lo Spezia risponde con la palla-gol sul piede di Reca, bravo Rui Patricio a respingere. Nel recupero del primo tempo traversa di Abraham. La ripresa si apre con il raddoppio di Ibanez, sempre su angolo e sempre di testa.Manaj accorcia ma il Var cancella il suo gol: fuorigioco. Finisce 2-0 per i giallorossi. Nel recupero Felix espulso per doppia ammonizione, la seconda arrivata per un tocco di braccio prima di un gol giustamente annullato. Durante la partita si sono vissuti anche momenti di angoscia per le sorti di un tifoso colto da malore in curva sud alla mezz'ora del primo tempo. Immediati i soccorsi, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 dicembre 2021) Latorna al successo nell'ultimo match della 17esima giornata battendo lo2-0. Giallorossi in vantaggio dopo appena 6', grazie ache corregge in rete un colpo di testa di Abraham. Lorisponde con la palla-gol sul piede di Reca, bravo Rui Patricio a respingere. Nel recupero del primo tempo traversa di Abraham. La ripresa si apre con il raddoppio di, sempre su angolo e sempre di testa.Manaj accorcia ma il Var cancella il suo gol: fuorigioco. Finisce 2-0 per i giallorossi. Nel recupero Felix espulso per doppia ammonizione, la seconda arrivata per un tocco di braccio prima di un gol giustamente annullato. Durante la partita si sono vissuti anche momenti di angoscia per le sorti di un tifoso colto da malore in curva sud alla mezz'ora del primo tempo. Immediati i soccorsi, ...

