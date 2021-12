Petrolio | Opec conferma stime | domanda mondiale in crescita a 5 | 7 mln b g in 2021

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - L'le suedidelladiper ile per il 2022. Ladi greggio, si legge nel report mensile dell'organizzazione, dovrebbe essere indi 5,7 milioni di barili al giorno nele di 4,2 milioni di barili al giorno nel 2022. L'impatto della nuova variante Omicron, rileva l', "dovrebbe essere lieve e di breve durata, poiché il mondo diventa meglio attrezzato per gestire il Covid-19 e le relative sfide".

Roma, 13 dic. L'Opec conferma le sue stime di crescita della domanda mondiale di petrolio per il 2021 e per il 2022. La domanda mondiale di greggio, si legge ne ...Impatto variante Omicron limitato e di breve durata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 dic - L'Opec ha lasciato invariata la sua previsione di crescita della domanda globale di petrolio nel ...