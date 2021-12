Ostia | incidente sul Viadotto Attico Tabacchi | un ferito

(Di lunedì 13 dicembre 2021)– Stamattina in via delle Baleniere,si è verificato un grave. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. Uno dei due conducenti, si suppone sia il centauro ha riportato un politrauma con fratture scomposte all’arto inferiore e una frattura spalla. L’uomo, di età compresa tra i 40 e i 40 anni è stato trasdai sanitari dell’Ares 118 al “Grassi” di. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie diX Municipio

