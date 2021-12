Novità tagli di capelli over 50 inverno 2022 | il bob e il lob di Julia Roberts

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo è il momento più indicato per scoprire i nuovidiideali per le donne50, per accogliere nel migliore dei modi l'. In particolare si può realizzare il lob portato recentemente da. Tendenze50 per l'ha optato per un lob che arriva alle spalle. Su questa chioma sono presenti anche delle scalature molto leggere. Per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha creato una piega mossa molto naturale. Completano il look dei maxi occhiali da sole e un berretto di lana dal colore vitaminico. Questo hairstyle regala aun look molto giovanile e ...