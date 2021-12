Lucia Goracci, l’inviata della Rai sequestrata e aggredita a Bucarest da una senatrice no vax: liberata dopo nove ore grazie all’ambasciata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sequestrati in Romania da una senatrice no-vax, aggrediti fisicamente e liberati dopo nove ore solo grazie alla diplomazia. È l’incredibile vicenda accaduta a Lucia Goracci, nota inviata della Rai, e alla sua troupe durante una trasferta a Bucarest. Goracci stava intervistando nel suo studio legale Diana Iovanovici ?o?oac?, parlamentare di estrema destra celebre per le posizioni negazioniste rispetto al Covid, quando la politica inizia a mostrare un atteggiamento aggressivo, invitando i giornalisti ad andarsene. “Poi, l’incredibile – racconta Goracci in un servizio per il Tg1 – con un balzo, la senatrice della Repubblica Diana ?o?oac? ci si para davanti e ci chiude dentro. Poi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sequestrati in Romania da unano-vax, aggrediti fisicamente e liberatiore soloalla diplomazia. È l’incredibile vicenda accaduta a, nota inviataRai, e alla sua troupe durante una trasferta astava intervistando nel suo studio legale Diana Iovanovici ?o?oac?, parlamentare di estrema destra celebre per le posizioni negazioniste rispetto al Covid, quando la politica inizia a mostrare un atteggiamento aggressivo, invitando i giornalisti ad andarsene. “Poi, l’incredibile – raccontain un servizio per il Tg1 – con un balzo, laRepubblica Diana ?o?oac? ci si para davanti e ci chiude dentro. Poi, ...

Advertising

sebmes : Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da… - lapoelkann_ : Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre facev… - Tg1Rai : In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'… - Gio55981465 : RT @lapoelkann_: Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre faceva il su… - alexcipr : RT @Tg1Rai: In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Luci… -