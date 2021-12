LIVE – Sorteggio Ottavi Champions League: tutto da rifare, si parte alle 15 (Di lunedì 13 dicembre 2021) In un clima surreale si dovrà ripetere il Sorteggio degli Ottavi di Champions League: Juventus e Inter nuovamente in attesa di conoscere l’avversario A Nyon va in scena un evento clamoroso ed inedito: a causa di un errore tecnico, il Sorteggio degli Ottavi di finale della Champions League si dovrà ripetere. L’UEFA ha accolto il ricorso dell’Atletico Madrid, pertanto è stato dichiarato nullo tutto quello che è avvenuto alle ore 12: si ripartirà con un nuovo Sorteggio alle ore 15. Pertanto la Juventus (testa di serie) e l’Inter (non testa di serie) dovranno attendere nuovamente per conoscere le proprie avversarie nel prossimo febbraio. Nel primo Sorteggio, i ... Leggi su zon (Di lunedì 13 dicembre 2021) In un clima surreale si dovrà ripetere ildeglidi: Juventus e Inter nuovamente in attesa di conoscere l’avversario A Nyon va in scena un evento clamoroso ed inedito: a causa di un errore tecnico, ildeglidi finale dellasi dovrà ripetere. L’UEFA ha accolto il ricorso dell’Atletico Madrid, pertanto è stato dichiarato nulloquello che è avvenutoore 12: si ripartirà con un nuovoore 15. Pertanto la Juventus (testa di serie) e l’Inter (non testa di serie) dovranno attendere nuovamente per conoscere le proprie avversarie nel prossimo febbraio. Nel primo, i ...

Advertising

juventusfc : Ci siamo! Si inizia! ?? - DiMarzio : #UCL | La @juventusfc pesca lo #SportingLisbona, l’#Inter prende l’#Ajax. Tutti gli accoppiamenti - SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - khalidAlmutiri_ : RT @DiMarzio: #UCLdraw | Tutto pronto per il secondo sorteggio degli ottavi di #ChampionsLeague: seguilo qui LIVE ?? - KingDavidObas : RT @DiMarzio: #UCLdraw | Tutto pronto per il secondo sorteggio degli ottavi di #ChampionsLeague: seguilo qui LIVE ?? -