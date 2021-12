LIVE Italia-Corea del Sud 1-7, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: le azzurre cedono alla corazzata asiatica (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.07 Le azzurre torneranno ora sul ghiaccio domani alle 14 con la sfida alla Repubblica Ceca. 21.05 Dopo la vittoria in mattinata con l’Estonia l’Italia cede alla Corea del Sud e subisce il terzo k.o. in questo torneo Preolimpico di Leeuwarden dopo quelli con Giappone e Lettonia. 21.00 Terza mano consecutiva rubata dalle asiatiche che sancisce la fine dell’incontro al termine del settimo end. Italia-Corea del Sud 1-7. 20.46 Così gli altri match dopo il sesto end: Scozia-Giappone 5-3, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.08 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.07 Letorneranno ora sul ghiaccio domani alle 14 con la sfidaRepubblica Ceca. 21.05 Dopo la vittoria in mattinata con l’Estonia l’cededel Sud e subisce il terzo k.o. in questo torneodi Leeuwarden dopo quelli con Giappone e Lettonia. 21.00 Terza mano consecutiva rubata dalle asiatiche che sancisce la fine dell’incontro al termine del settimo end.del Sud 1-7. 20.46 Così gli altri match dopo il sesto end: Scozia-Giappone 5-3, ...

