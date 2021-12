Inter, Inzaghi tradito dai gradini: che scivolone! (Di lunedì 13 dicembre 2021) MILANO - L' Inter passeggia sul Cagliari e conquista la vetta solitaria della classifica . Quattro gol, una traversa, un rigore fallito e tanta produzione offensiva per i nerazzurri che ora guardano ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021) MILANO - L'passeggia sul Cagliari e conquista la vetta solitaria della classifica . Quattro gol, una traversa, un rigore fallito e tanta produzione offensiva per i nerazzurri che ora guardano ...

Advertising

FcInterNewsit : ?? Dopo 17 giornate ci prendiamo ciò che è nostro. Siamo FINALMENTE PRIMI e lo siamo MERITATAMENTE. Come gioca l'Int… - Inter : ??? | INZAGHI 'Ho a disposizione ragazzi straordinari, questo successo ci dà autostima' ?? - Inter : Le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi e Ivan Perisic in vista di #RealInter - letichiaromonte : RT @CucchiRiccardo: L' #Inter non è soltanto forte. Gioca bene. Complimenti a Simone #Inzaghi. #InterCagliari - ResiannaM : RT @Mikelafo71: Simone Inzaghi è andato all’Inter e ha trovato una squadra perfetta per fare il suo calcio pure senza Lukaku. Sarri alla La… -