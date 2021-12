Il dolce post con cui Jovanotti fa gli auguri alla figlia, la sua “ragazza libera” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “È per te il 13 dicembre”, cantava Jovanotti nella famosissima Per te, dedicata alla nascita della figlia Teresa. Proprio oggi infatti, giorno di santa Lucia e tradizionalmente giorno più corto dell’anno, Teresa Cherubini compie 23 anni, e il papà ha deciso di farle gli auguri con un post molto dolce pubblicato sul suo profilo Instagram: una foto di qualche anno fa, dove lui tiene sulle spalle lei durante una giornata al mare, immortalati dalla mamma, Francesca Valiani. “La mia ragazza libera”, scrive Jovanotti (che nel 2022 tornerà con il suo tour delle spiagge italiane) alla figlia, parafrasando il testo di un altro dei suoi successi, La mia ragazza è magica; ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 dicembre 2021) “È per te il 13 dicembre”, cantavanella famosissima Per te, dedicatanascita dellaTeresa. Proprio oggi infatti, giorno di santa Lucia e tradizionalmente giorno più corto dell’anno, Teresa Cherubini compie 23 anni, e il papà ha deciso di farle glicon unmoltopubblicato sul suo profilo Instagram: una foto di qualche anno fa, dove lui tiene sulle spalle lei durante una giornata al mare, immortalati dmamma, Francesca Valiani. “La mia”, scrive(che nel 2022 tornerà con il suo tour delle spiagge italiane), parafrasando il testo di un altro dei suoi successi, La miaè magica; ...

Advertising

Gracy07129915 : @LaDivinaZo Ma non era per te mia dolce Divina, ??il post non dovevo metterlo qui scusa ??, ho sbagliato ?? - Monica99442705 : RT @chruggeriTg2: ???? #emergenza vive legato alla catena. Pesa meno di 10 kg. Lo portano in canile. Giovane. Dolce. Cerca casa con urgenza.… - Loredan88341499 : RT @chruggeriTg2: ???? #emergenza vive legato alla catena. Pesa meno di 10 kg. Lo portano in canile. Giovane. Dolce. Cerca casa con urgenza.… - Alessdan1 : RT @chruggeriTg2: ???? #emergenza vive legato alla catena. Pesa meno di 10 kg. Lo portano in canile. Giovane. Dolce. Cerca casa con urgenza.… - alian_maria : RT @chruggeriTg2: ???? #emergenza vive legato alla catena. Pesa meno di 10 kg. Lo portano in canile. Giovane. Dolce. Cerca casa con urgenza.… -

Ultime Notizie dalla rete : dolce post Uomini e Donne: crisi superata tra Eugenio e Francesca Tutto è bene quel che finisce bene. Con un post su Instagram Francesca Del Taglia , ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato che la ... A spendere qualche dolce parola molti ex protagonisti del ...

Il canto del cigno ... solita fuoriclasse) per proteggere i congiunti (il figlio è Dax Rey, la moglie in dolce attesa è ... quel filone della Hollywood classica soprattutto post bellica in cui un personaggio che se la passa ...

Federica Cappelletti ricorda Paolo Rossi: il dolce post su Instagram L'Occhio Il Casatiello dolce di Monte di Procida, specialità da tutelare: nasce una certificazione A Monte di Procida, le attività commerciali che utilizzano la ricetta tradizionale per produrre il casatiello dolce potranno esporre il ...

Charlene di Monaco, toccata e fuga sui social: spunta una dolce dedica per il compleanno dei figli Charlene di Monaco Instagram: dopo una fuga segreta di cui non sono ancora ben chiari i motivi, la principessa torna sui social per il compleanno dei figli ...

Tutto è bene quel che finisce bene. Con unsu Instagram Francesca Del Taglia , ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato che la ... A spendere qualcheparola molti ex protagonisti del ...... solita fuoriclasse) per proteggere i congiunti (il figlio è Dax Rey, la moglie inattesa è ... quel filone della Hollywood classica soprattuttobellica in cui un personaggio che se la passa ...A Monte di Procida, le attività commerciali che utilizzano la ricetta tradizionale per produrre il casatiello dolce potranno esporre il ...Charlene di Monaco Instagram: dopo una fuga segreta di cui non sono ancora ben chiari i motivi, la principessa torna sui social per il compleanno dei figli ...