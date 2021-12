Giorgio Armani è il nuovo title sponsor della YCCS Superyacht Regatta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Giorgio Armani sarà il nuovo title sponsor della 15^ edizione della YCCS Superyacht Regatta 2022, che si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno 2022 sul mare della Costa Smeralda. Armani title sponsor della YCCS Superyacht Regatta Quattro giorni di regate costiere nel contesto unico dell’Arcipelago di La Maddalena, accompagnati da altrettanti momenti di intrattenimento a terra: è questo il programma della regata 2022. Organizzata sin dal 2008 dallo Yacht Club Costa Smeralda, alla ‘Giorgio Armani Superyacht ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 13 dicembre 2021)sarà il15^ edizione2022, che si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno 2022 sul mareCosta Smeralda.Quattro giorni di regate costiere nel contesto unico dell’Arcipelago di La Maddalena, accompagnati da altrettanti momenti di intrattenimento a terra: è questo il programmaregata 2022. Organizzata sin dal 2008 dallo Yacht Club Costa Smeralda, alla ‘...

Advertising

PressMareItalia : #GiorgioArmani sarà il nuovo #TitleSponsor della 15^ edizione della #Superyacht #Regatta 2022, che si svolgerà dal… - Atboat_com : YCCS in partnership con Giorgio Armani per la Superyacht Regatta 2022 - baitps5 : @Viviennewonder giorgio armani ??? - deallrr : 3.4oz bottle of Acqua Di Gio By Giorgio Armani, $59.95!!! - NamkemDara : RT @dreamxperfume: Giorgio Armani - Acqua Di Gio Profumo Parfum ** ?????????? 125ml ??? ** ?? 3,650 ??? ?? #???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Armani "SENZA Lù, NON GH'è NATAL"... STORIA DEL PANETTONE, IL DOLCE TIPICO DI MILANO Da Giorgio Armani a Dolce&Gabbana fino a Etro, tre tra i più importanti stilisti nostrani, si sono cimentanti nell'addobbare gli involucri luccicanti dei panettoni e affini per le imminenti feste ...

Globe Soccer Awards 2021, tanta Italia in corsa Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci tra i migliori difensori, Gigio Donnarumma tra i migliori ... La proclamazione del 27 dicembre sarà nella suggestiva cornice dell'Armani Pavillon, ai piedi della ...

Giorgio Armani è il nuovo Title Sponsor della YCCS Superyacht Regatta | www.pressmare.it/ pressmare.it Globe Soccer Awards 2021, tanta Italia in corsa Ben 5 milioni di appassionati, da 200 Paesi differenti nel mondo hanno votato in queste settimane per esprimere le proprie preferenze che hanno decretato la prima lista del Globe Soccer Awards 2021. T ...

Il nuovo “Rudy” è bello e… possibile È alto 1,89, occhi verdi e capelli castani, fisico asciutto ma scolpito dal nuoto, ed è di origini castellanetane, lo stesso paese che dette i natali alla più grande icona della bellezza maschile, Rod ...

Daa Dolce&Gabbana fino a Etro, tre tra i più importanti stilisti nostrani, si sono cimentanti nell'addobbare gli involucri luccicanti dei panettoni e affini per le imminenti feste ...Chiellini e Leonardo Bonucci tra i migliori difensori, Gigio Donnarumma tra i migliori ... La proclamazione del 27 dicembre sarà nella suggestiva cornice dell'Pavillon, ai piedi della ...Ben 5 milioni di appassionati, da 200 Paesi differenti nel mondo hanno votato in queste settimane per esprimere le proprie preferenze che hanno decretato la prima lista del Globe Soccer Awards 2021. T ...È alto 1,89, occhi verdi e capelli castani, fisico asciutto ma scolpito dal nuoto, ed è di origini castellanetane, lo stesso paese che dette i natali alla più grande icona della bellezza maschile, Rod ...