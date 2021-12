Gf Vip 6 | Manila Nazzaro riceve una telefonata ‘particolare’ | “Mi sa che vi devo salutare…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip 6 è stato comunicato ai vipponi che la loro avventura all’interno della Casa potrebbe protrarsi fino a metà marzo. Non tutti hanno preso benissimo la notizia. Tra questi, anche. Se l’ex Miss Italia in un primo momento aveva espresso una titubanza in merito, sembrava averci poi ripensato e aver deciso di rimanere nel reality. Nelle ultime or, però, unaricevuta, l’avrebbe letteralmente scombussolata. A riportare qualche dettaglio in più sono stati i colleghi di Biccy.it. Dopo essere stata in confessionale a parlare con dei parenti,ha annunciato che lascerà il GF Vip: “Mi sa che visalutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. ...