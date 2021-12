Gf Vip 6 | incredibile bacio tra i due | colpo di scena finale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Gf Vip 6, unlungo e passionale scambiato in giardino davanti a tutti con tanto di applausi: le parole lasciano di stucco Tra Soleil Sorge e Alex Belli sembra davvero finita. La “coppia” più discussa del Grande Fratello Vip 6 che ha creato tante chiacchiere è arrivata a un punto di rottura. Alex belli e Soleil (screen)Proprio il fatto che non sono ufficialmente una coppia perché l’attore è sposato con Delia Duran, le loro effusioni hanno creato molte polemiche. Adesso sembra davvero tutto alle spalle dopo le ultime novità. Lei ha sempre spiegato di non immaginare un futuro con lui e che fuori dalla casa di Cinecittà ha un uomo che ama e che l’aspetta. L’ex attore di Centrovetrine è sempre sembrato più coinvolto, ma adesso ha ricevuto delle pesanti accuse da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

Grande Fratello

Sophie è riuscita a confrontarsi con sua madre al telefono e a sorpresa ha trovato la sua approvazione: 'ha detto che le piace Gianmaria'. Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound....colpo di scena fra i due gieffini. Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è finalmente ...e felici anche se in molti hanno visto in Manuel una strategia per arrivare in finale al GF6 .GF Vip, Katia Ricciarelli riflette sulla mente umana: "Siamo una macchina perfetta" Katia Ricciarelli si sta mettendo sempre più a nudo al GF Vip e oltre ...Gf Vip 6, un bacio lungo e passionale scambiato in giardino davanti a tutti con tanto di applausi: le parole lasciano di stucco ...