Firenze | agli Uffizi torna a splendere il terrazzo delle carte geografiche

Advertising

UffiziGalleries : Il #12dicembre 1913 viene recuperata dal direttore degli Uffizi, Poggi, la #Gioconda di #Leonardo, rubata al Louvre… - EttoreSequi : RT @UffiziGalleries: Il #12dicembre 1913 viene recuperata dal direttore degli Uffizi, Poggi, la #Gioconda di #Leonardo, rubata al Louvre ne… - qn_lanazione : Firenze, agli @UffiziGalleries torna a splendere il terrazzo delle carte geografiche - historiadelarte : RT @UffiziGalleries: Il #12dicembre 1913 viene recuperata dal direttore degli Uffizi, Poggi, la #Gioconda di #Leonardo, rubata al Louvre ne… - GraziaMontefal2 : RT @NicoTuscany1: -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze agli

LA NAZIONE

Riapre al pubblico il 14 dicembre il Terrazzo delle Carte GeograficheUffizi di, la sala della Galleria degli Uffizi dedicata alla cartografia dai Medici ma anche nota perché, in epoca più recente, Dario Argento per 'La sindrome di Stendhal' vi girò la ...Vederesenza turisti secondo me era come restituire in qualche modo l'Italiaitaliani, perché mi è capitato, negli ultimi anni, andando in giro per portare i miei romanzi fuori dal ...Sciopero generale il 16 dicembre. Lo hanno proclamato Cgil e Uil. I due sindacati «prendono atto della delibera del Garante sugli scioperi emanata in data odierna, relativa a scioperi ...A cura di Università di Firenze, Associazione Italiana di Cartografia e Istituto Geografico Militare. Da oggi, lunedì 13 al 18 dicembre ...