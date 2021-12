Fioretto Ragazze d' oro in Coppa

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Due vittorie per ripartire, dopo la delusione olimpica: il Dream Team non c'è più, ma ilfemminile ha trovato subito la forza di vincere con nuove protagoniste. Sabato era stata Alice Volpi, ...

Due vittorie per ripartire, dopo la delusione olimpica: il Dream Team non c'è più, ma ilfemminile ha trovato subito la forza di vincere con nuove protagoniste. Sabato era stata Alice Volpi, la nuova leader della squadra azzurra, a vincere nell'individuale la prova di Coppa del ...... il weekend segna l'inizio dell'avventura del tecnico jesino al quale è stato affidato il compito di rifondare il settore deldopo le deludenti olimpiadi. Iniziano le, con la tappa ...Due vittorie per ripartire, dopo la delusione olimpica: il Dream Team non c’è più, ma il fioretto femminile ha trovato subito la forza di vincere con nuove protagoniste. Sabato era stata Alice Volpi, ...Il fiorettista chiude settimo nella prova Under 20 in Polonia Lo sciabolatore si arrende solo al fortissimo francese Toth ...