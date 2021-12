Diabolik, Miriam Leone: “Eva è una donna che non è al servizio di nessun uomo” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oltre un anno di attesa, ma ecco che il 16 dicembre comparirà sul grande schermo il volto mascherato di Luca Marinelli nelle vesti di Diabolik. Dopo la prima e unica esperienza cinematografica del personaggio dei fumetti che risale al 1968 quando Mario Bava per la regia, e Ennio Morricone per la colonna sonora, portarono Diabolik … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oltre un anno di attesa, ma ecco che il 16 dicembre comparirà sul grande schermo il volto mascherato di Luca Marinelli nelle vesti di. Dopo la prima e unica esperienza cinematografica del personaggio dei fumetti che risale al 1968 quando Mario Bava per la regia, e Ennio Morricone per la colonna sonora, portarono… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

