Altri tre mesi in stato di emergenza, Draghi accelera: domani il via libera (Di lunedì 13 dicembre 2021) I dati delle ultime settimane, la variante Omicron che corre, una situazione epidemiologica ancora sotto controllo ma che potrebbe variare con l’arrivo delle festività natalizie, hanno spinto il presidente del Consiglio Mario Draghi a prendere una drastica decisione. Martedì 14 dicembre, infatti, come scrive La Stampa, il premier dovrebbe riunire il Consiglio dei ministri per confermare quello che si vociferava da alcune ore: proroga dello stato d’emergenza – per la pandemia del Coronavirus – per Altri tre mesi, fino al 31 marzo del 2022. Servirà, però, una legge per superare la scadenza dei due anni, fissata al 31 gennaio. Salta, dunque, lo stop allo stato d’emergenza già a gennaio o febbraio, come si diceva invece negli ultimi giorni (con un super ruolo per ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) I dati delle ultime settimane, la variante Omicron che corre, una situazione epidemiologica ancora sotto controllo ma che potrebbe variare con l’arrivo delle festività natalizie, hanno spinto il presidente del Consiglio Marioa prendere una drastica decisione. Martedì 14 dicembre, infatti, come scrive La Stampa, il premier dovrebbe riunire il Consiglio dei ministri per confermare quello che si vociferava da alcune ore: proroga dellod’– per la pandemia del Coronavirus – pertre, fino al 31 marzo del 2022. Servirà, però, una legge per superare la scadenza dei due anni, fissata al 31 gennaio. Salta, dunque, lo stop allod’già a gennaio o febbraio, come si diceva invece negli ultimi giorni (con un super ruolo per ...

