WhatsApp, gli sconosciuti non possono più sapere se siete online (Di domenica 12 dicembre 2021) WhatsApp non smette mai di aggiornarsi, questa volta le novità arrivano sul fronte della privacy, e più in particolare per tutti quegli utenti che preferiscono tenere riservate le proprie attività sulla piattaforma IM (per quanto riguarda il proprio essere onloine in uno specifico momento, oppure i dati relativi all'ultimo accesso a WhatsApp, che pure erano di dominio pubblico finora, da parte di qualsiasi persona possibile). Come riportato da 'wabetainfo.com' (che non sbaglia mai quando c'è da trattare le anticipazioni riguardanti le ultime novità introdotte sull'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, al netto della concorrenza, che si presenta comunque molto agguerrita), WhatsApp ha vietato ad ogni utente sconosciuto (parliamo di tutti quelli che non si hanno salvati in rubrica e con i quali non è mai stata ...

