LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz in DIRETTA | subito un tempone di Mikaela Shiffrin

(Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.22 Al secondo parziale la svizzera è in vantaggio di ben 54 centesimi! 11,22ha fatto il vuoto tra il secondo ed il terzo intermedio. Gisin è seconda all’arrivo a 0.55. Ed ora la favorita n.1: Lara Gut-Behrami, a caccia del bis dopo il successo di ieri. 11.21 0.05 di vantaggio per Gisin al secondo intermedio. 11.20 Errori a catena per Corinne Suter. L’elvetica è terza a 1?59. Sin qui l’unica prova pulita è stata quella di. Ora si entra nel vivo con le svizzere Michelle Gisin e, soprattutto, Lara Gut-Behrami. 11.18 Fuori anche Scheyer. Le atlete ...

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...Diretta/ Slalom Levi: ha vinto Petra Vlhova, sul podio Shiffrin e Duerr! (CdM) Se non potrete ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live della 15 km tl maschile! Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE per la Coppa del Mondo d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DONNE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 10.44: Esce di scena in alto l'ultimo degli italiani, Hannes Zingerle 10.43: Nessun inserimento nel ...