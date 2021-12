Licenziamento via WhatsApp in extremis, una legge per proibirlo (Di domenica 12 dicembre 2021) Al Ministero del Lavoro è in cantiere una norma per proibire il Licenziamento di un gran numero di risorse senza farsi carico delle conseguenze sociali Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Al Ministero del Lavoro è in cantiere una norma per proibire ildi un gran numero di risorse senza farsi carico delle conseguenze sociali

petergomezblog : Ancona, procedura di licenziamento collettivo alla Caterpillar di Jesi: colpirà 270 lavoratori. “Doccia fredda, nes… - rtl1025 : ?? 'Non è che c'è il bon ton secondo cui se mi licenzi via mail non va più bene ma se lo dici prima con gentilezza… - cjmimun : 'Non e' che c'e' il bon ton secondo cui se mi licenzi via mail non va piu' bene ma se lo dici con gentilezza allora… - quisonofrank : certo, se un lavoratore viene licenziato via raccomandata ne riceve molta più soddisfazione. - Nadiapiani : RT @Chiappuz: Le nuove regole: un po’ di ammortizzatori sociali, l’obbligo di trattare con i sindacati (trattare qualche mese di cassa o qu… -