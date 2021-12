Formula 1 - Motori Honda: una lunga storia di successi (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia della Honda, tornata al successo nel Mondiale con Max Verstappen, in Formula 1 inizia poco dopo il lancio delle prime automobili della Casa giapponese, fino ad allora impegnata solo nella produzione di motocicli, al Salone di Tokyo del 1962. Dopo un tentativo (fallito) di raggiungere un accordo con Colin Chapman per fornire i Motori alla Lotus, Soichiro Honda decide di fare tutto in proprio e affida a Yoshio Nakamura il compito di realizzare la monoposto (denominata RA270), che sarà pronta nei primi mesi del 1964. Il debutto della versione definitiva, detta RA271, avviene il 2 agosto di quell'anno al GP di Germania: al volante c'è l'americano Ronnie Bucknum, che riuscirà a completare soltanto due giri. l'inizio di una serie di monoposto dotate di motore V12 di 1.5 litri, inizialmente ... Leggi su quattroruote (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladella, tornata al successo nel Mondiale con Max Verstappen, in1 inizia poco dopo il lancio delle prime automobili della Casa giapponese, fino ad allora impegnata solo nella produzione di motocicli, al Salone di Tokyo del 1962. Dopo un tentativo (fallito) di raggiungere un accordo con Colin Chapman per fornire ialla Lotus, Soichirodecide di fare tutto in proprio e affida a Yoshio Nakamura il compito di realizzare la monoposto (denominata RA270), che sarà pronta nei primi mesi del 1964. Il debutto della versione definitiva, detta RA271, avviene il 2 agosto di quell'anno al GP di Germania: al volante c'è l'americano Ronnie Bucknum, che riuscirà a completare soltanto due giri. l'inizio di una serie di monoposto dotate di motore V12 di 1.5 litri, inizialmente ...

