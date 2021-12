Esplosione Ravanusa, sopravvissuto: “Sembrava una bomba atomica” (Di domenica 12 dicembre 2021) “È stato spaventoso. Sembrava una bomba atomica, abbiamo anche pensato che un aereo fosse caduto qui vicino. Siamo vivi per miracolo”. Lo ha detto Calogero Bonanno, un docente che vive a Palermo e che ieri sera si trovava a casa dei suoceri a Ravanusa, in via Trilussa, durante l’Esplosione. “Mia moglie stava allattando la bimba di 4 mesi quando abbiamo sentito lo scoppio e abbiamo pensato che l’edificio si fosse spostato – ha raccontato l’uomo tra le lacrime -, subito con gli altri due miei figli, di 5 e 11 anni, siamo scesi per strada. C’erano vetri e fiamme ovunque. Tutti gli infissi scoppiati. Non capivamo se ci fosse stato il terremoto. La paura è stata tanta. Siamo davvero vivi solo per miracolo”, ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) “È stato spaventoso.una, abbiamo anche pensato che un aereo fosse caduto qui vicino. Siamo vivi per miracolo”. Lo ha detto Calogero Bonanno, un docente che vive a Palermo e che ieri sera si trovava a casa dei suoceri a, in via Trilussa, durante l’. “Mia moglie stava allattando la bimba di 4 mesi quando abbiamo sentito lo scoppio e abbiamo pensato che l’edificio si fosse spostato – ha raccontato l’uomo tra le lacrime -, subito con gli altri due miei figli, di 5 e 11 anni, siamo scesi per strada. C’erano vetri e fiamme ovunque. Tutti gli infissi scoppiati. Non capivamo se ci fosse stato il terremoto. La paura è stata tanta. Siamo davvero vivi solo per miracolo”, ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - poliziadistato : A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul p… - Atreju2021 : RT @Tiziana_Drago: Ad #atreju, oggi un minuto di silenzio per la tragedia accaduta a #ravanusa , in provincia di #agrigento. Dolore per le… - ringetto65 : RT @virginiaraggi: Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a tutt… -