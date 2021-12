Bayern Monaco, Kimmich ci ripensa: “Attendo via libera: poi mi vaccinerò” (Di domenica 12 dicembre 2021) Joshua Kimmich, uscito nei giorni scorsi dalla quarantena dopo aver contratto il Covid-19, cambia idea. Queste le parole del difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca alla tv pubblica Zdf: “Ora devo attendere il via libera dei medici, non posso farlo subito, però mi vaccinerò. Anche se è stato per me difficile fare i conti con le mie paure e certe convinzioni che avevo. Ma ora mi sono reso conto di come stanno le cose. Pensavo che rispettare le regole, prendere ogni precauzione e fare regolarmente dei tamponi bastassero per proteggersi dal virus, invece sarebbe stato meglio che avessi già fatto il vaccino”. Il difensore ha parlato anche delle durissime critiche di quando era ‘no-vax’: “Si parla sempre di rispetto, tolleranza e apertura mentale e credo proprio che siano valori che sono ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Joshua, uscito nei giorni scorsi dalla quarantena dopo aver contratto il Covid-19, cambia idea. Queste le parole del difensore dele della Nazionale tedesca alla tv pubblica Zdf: “Ora devo attendere il viadei medici, non posso farlo subito, però mi. Anche se è stato per me difficile fare i conti con le mie paure e certe convinzioni che avevo. Ma ora mi sono reso conto di come stanno le cose. Pensavo che rispettare le regole, prendere ogni precauzione e fare regolarmente dei tamponi bastassero per proteggersi dal virus, invece sarebbe stato meglio che avessi già fatto il vaccino”. Il difensore ha parlato anche delle durissime critiche di quando era ‘no-vax’: “Si parla sempre di rispetto, tolleranza e apertura mentale e credo proprio che siano valori che sono ...

