Tornado in Usa: Biden, 'una tragedia inimmaginabile' (Di sabato 11 dicembre 2021) "Un inimmaginabile tragedia": così il presidente americano Joe Biden commenta la devastazione dei Tornado che i sono abbattuti sugli Stati Uniti provocando decine e decine di vittime e danni ...

