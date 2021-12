Spalletti: «Ringrazio De Laurentiis per le belle parole» (Di sabato 11 dicembre 2021) “De Laurentiis ha detto che sono il miglior allenatore che abbia mai avuto? Innanzitutto Ringrazio il presidente per le belle parole, fanno piacere detto da un uomo che ha avuto grandi allenatori in questi anni. Poi è chiaro che le valutazioni su un tecnico dipendono dai risultati. Questi apprezzamenti servono a spingere la squadra a dare ancora di più. Poi a maggio vedremo dove saremo per un giudizio più ampio”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli. Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) “Deha detto che sono il miglior allenatore che abbia mai avuto? Innanzituttoil presidente per le, fanno piacere detto da un uomo che ha avuto grandi allenatori in questi anni. Poi è chiaro che le valutazioni su un tecnico dipendono dai risultati. Questi apprezzamenti servono a spingere la squadra a dare ancora di più. Poi a maggio vedremo dove saremo per un giudizio più ampio”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Lucianoai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli.

