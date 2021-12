Schianto a 240 all' ora in Porsche sul circuito | muore driver

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tragedia al Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti' di San Martino del Lago, in provincia di Cremona: Fabrizio Antonuzzi, 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in uno. Era alla ...

Advertising

Corriere : Incidente a Cremona, Fabrizio Antonuzzi muore sul circuito sulla sua Porsche a 240 km o... - Italia_Notizie : Si schianta con la sua Porsche a 240 km/h sul circuito, muore Fabrizio Antonuzzi - franconemarisa : Schianto a 240 all'ora in Porsche sul circuito, muore a Cremona Fabrizio Antonuzzi - franconemarisa : RT @Corriere: Incidente a Cremona, Fabrizio Antonuzzi muore sul circuito sulla sua Porsche a 240 km o... - Ionela29156884 : RT @MediasetTgcom24: Schianto a 240 chilometri all'ora sul circuito a Cremona, muore pilota #FabrizioAntonuzzi -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto 240

... Fabrizio Antonuzzi, 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in uno. Era ... Si stima che al momento della perdita di controllo Antonuzzi viaggiasse ad una velocità di...Si stima che al momento della perdita di controllo Antonuzzi viaggiasse ad una velocità dichilometri orari. Dei rilievi e della raccolta delle immagini e delle testimonianze si sono occupati i ...Fabrizio Antonuzzi, 61enne di Manerba del Garda, era alla guida di una Porsche finita contro il guardrail senza frenare. L'ipotesi di un malore al volante ...Tragedia al Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti' di San Martino del Lago, in provincia di Cremona: Fabrizio Antonuzzi, 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in ...