Sant'Angelo a Cupolo, non sono più in vendita gli ex edifici di Bagnara e Pastene (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant'Angelo a Cupolo (Bn) – Tornano nella disponibilità del patrimonio dell'Ente alcuni immobili che la precedente amministrazione aveva deciso di inserire nei beni alienabili. Una scelta non in linea con l'orientamento della nuova compagine di governo che ritiene tali immobili strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente. "A differenza dell'amministrazione D'Orta – sottolinea il consigliere Marco Pastore – che aveva inserito gli ex edifici scolastici di Bagnara e Pastene tra i beni in vendita al fine di per portare a pareggio i conti, la nostra strategia politica è quella di avere delle strutture potenzialmente utili da sfruttare qualora si dovessero intercettare dei fondi. Riteniamo necessario valutare accuratamente la possibilità di ...

