"Pentiti dei tuoi peccati". Pregliasco aggredito dai no vax (Di sabato 11 dicembre 2021) Fabrizio Pregliasco insultato dai no vax a Milano durante una manifestazione: gli hanno augurato di bruciare all'inferno Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Fabrizioinsultato dai no vax a Milano durante una manifestazione: gli hanno augurato di bruciare all'inferno

Advertising

zazoomblog : Pentiti dei tuoi peccati. Pregliasco aggredito dai no vax - #Pentiti #peccati. #Pregliasco - giovannilegena : RT @itsmeback_: Ma c'è davvero qualcuno che si beve le storielle dei no vax pentiti??? - 71_cristiana : Convincerli della buona fede delle stronzate dette in questi mesi e effetti avversi non riconosciuti ? Faccia di br… - Soldier921 : RT @itsmeback_: Ma c'è davvero qualcuno che si beve le storielle dei no vax pentiti??? - CheHardship : #gentili ora parla dei non vaccinati pentiti, perché se parlasse dei vaccinati pentiti le servirebbero 4 ore di tra… -