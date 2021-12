Muore agente Polstrada travolto in A23 mentre faceva i rilievi di un incidente (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - L'assistente capo coordinatore Maurizio Tuscano: 58 anni, originario della provincia di Udine, della sottosezione della Polizia Stradale di Amaro (Udine) è morto questa mattina verso le 6.30 sulla A23 a seguito della gravi ferite riportate mentre stava effettuando assieme a un collega i rilievi per un incidente stradale, un tamponamento tra due autovetture avvenuto tra Udine Nord e Gemona in direzione Tarvisio. Lascia la moglie e un figlio di 25 anni. Proprio mentre erano in corso le operazioni della pattuglia di polizia, è sopraggiunta una terza autovettura che ha travolto il poliziotto ferendolo mortalmente. Quando è stato investito, aveva appena ultimato i rilievi di un incidente ed era di spalle, con in mano ancora la cartellina dove stava annotando tutto. ... Leggi su agi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - L'assistente capo coordinatore Maurizio Tuscano: 58 anni, originario della provincia di Udine, della sottosezione della Polizia Stradale di Amaro (Udine) è morto questa mattina verso le 6.30 sulla A23 a seguito della gravi ferite riportatestava effettuando assieme a un collega iper unstradale, un tamponamento tra due autovetture avvenuto tra Udine Nord e Gemona in direzione Tarvisio. Lascia la moglie e un figlio di 25 anni. Proprioerano in corso le operazioni della pattuglia di polizia, è sopraggiunta una terza autovettura che hail poliziotto ferendolo mortalmente. Quando è stato investito, aveva appena ultimato idi uned era di spalle, con in mano ancora la cartellina dove stava annotando tutto. ...

