Juventus | Locatelli | Continuità e orgoglio fondamentali adesso

(Di sabato 11 dicembre 2021) "Affrontiamo una buona squadra come il Venezia , che ha un allenatore che la fa giocare bene, ma tutte le partite sono difficili perché la Serie A non è un campionato facile. Noi però siamo la ...

Noi però siamo lae dobbiamo vincere sempre". Parola di Manuel, che suona la carica in vista della trasferta in Laguna. Necessario per la Vecchia Signora tornare a Torino con i ...(4 - 2 - 31): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur,; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini, De ...Il centrocampista bianconero sul match di Venezia: "Affrontiamo una buona squadra, ma dobbiamo puntare a vincere sempre" ...Il giovane attaccante del Sassuolo piace a Inter e Juve che potrebbero darsi battaglia nella finestra invernale di mercato ...