Indagine conoscitiva sui digital creator italiani

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si chiamano basement, letteralmente seminterrati, e rappresentano la terza generazione dei garage che hanno fatto la storia dell’hi-tech. La prima è stata quella inaugurata nel 1938 al 367 di Addison Avenue, a Palo Alto, in California: William Hewlett e David Packard, poii del colosso Hp, svilupparono il loro primo prodotto - un oscillatore sonoro - proprio in un garage. Poi arrivò la Silicon Valley. Ora i seminterrati sono diventati i luoghi dei, ii di contenutii. Come il Bsmt che Gianluca Gazzoli, già youtuber, ha aperto a Milano: dentro ci sono una postazione per contenuti audio e video, un banco per i podcast, una postazione per il gaming e una per le live su Twitch, la piattaforma di livestreaming dedicata principalmente ai videogiochi. Dentro a ...