Ferrero dal carcere | «Mi è crollato il mondo addosso»

(Di sabato 11 dicembre 2021) «Perché mi trovo qui?». È la domanda che Massimosi chiede più volte, al quinto giorno di detenzione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ormai ex presidente della Sampdoria è è recluso da lunedì scorso nel centro medico delmilanese di San Vittore, dov’è stato subito sistemato per rispettare l’isolamento e la quarantena L'articolo

Massimo si racconta dal carcere milanese di San Vittore. L'ex presidente della Sampdoria (si è dimesso dopo l'arresto di lunedì) ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: 'Perché mi trovo qui? Sto ... "A settant'anni, trovarmi qui mi fa crollare il mondo addosso e non riesco a farmi una ragione di tutto questo". Massimo Ferrero interviene così direttamente dalla cella di San Vittore.