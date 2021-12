Cairo risponde a Juric: «Meglio dire le cose quando si è in tempo per intervenire» (Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto al suo allenatore, Juric, nel corso di un’intervista a Radio Deejay. Il tecnico aveva espresso le sue perplessità sul mercato estivo. “Io credo che la franchezza sia giusta. Juric è arrivato dopo un anno e mezzo di Torino non brillante, era giusto fare qualcosa di mirato per il suo gioco e che si facesse sentire. Preferisco che mi si dicano le cose quando si è ancora in tempo per intervenire, invece di lamentarsi dopo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidente del Torino, Urbano, ha risposto al suo allenatore,, nel corso di un’intervista a Radio Deejay. Il tecnico aveva espresso le sue perplessità sul mercato estivo. “Io credo che la franchezza sia giusta.è arrivato dopo un anno e mezzo di Torino non brillante, era giusto fare qualcosa di mirato per il suo gioco e che si facesse sentire. Preferisco che mi si dicano lesi è ancora inper, invece di lamentarsi dopo”. L'articolo ilNapolista.

