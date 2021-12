Vespa: “No a spazio eccessivo ai no vax, non possiamo creare confusione nella gente” (Di venerdì 10 dicembre 2021) MILANO – Bruno Vespa è stato ospite questa mattina in Giletti 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice parlando del suo libro “Perché Mussolini rovinò l’Italia”, di chi salirà secondo lui al Quirinale e dei no vax PERCHÉ MUSSOLINI ROVINÒ L’ITALIA? “Cito una storica, Maria Teresa Giusti, che ha pubblicato una collana con il Corriere della Sera insieme e Antonio Carioti, nella quale spiega che furono le opere sociali di Mussolini a togliere i soldi alle attività militari. Questo lo scrissi in un primo libro quando notai che, dopo la crisi del ’29, lui non tolse i soldi alla scuola ma li tolse alla polizia e all’esercito. La sostanza è che nel ’40 l’Italia non era preparata alla guerra e lui lo sapeva perché disse a Hitler che prima del ’43 non sarebbe stato pronto per la guerra. Le cose andarono così, si pensò alla vittoria in poche ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 dicembre 2021) MILANO – Brunoè stato ospite questa mattina in Giletti 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice parlando del suo libro “Perché Mussolini rovinò l’Italia”, di chi salirà secondo lui al Quirinale e dei no vax PERCHÉ MUSSOLINI ROVINÒ L’ITALIA? “Cito una storica, Maria Teresa Giusti, che ha pubblicato una collana con il Corriere della Sera insieme e Antonio Carioti,quale spiega che furono le opere sociali di Mussolini a togliere i soldi alle attività militari. Questo lo scrissi in un primo libro quando notai che, dopo la crisi del ’29, lui non tolse i soldi alla scuola ma li tolse alla polizia e all’esercito. La sostanza è che nel ’40 l’Italia non era preparata alla guerra e lui lo sapeva perché disse a Hitler che prima del ’43 non sarebbe stato pronto per la guerra. Le cose andarono così, si pensò alla vittoria in poche ...

