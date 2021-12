Soleil Sorge sbotta contro tutti i coinquilini del GF Vip: “Schifosi e falsi” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli animi sono piuttosto accesi nella casa del Grande Fratello Vip. A generare molto sgomento è stata un’aspra discussione che è avvenuta tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. A seguito dello scontro, la maggior parte dei presenti in casa si è schierata dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Questo ha fatto perdere le staffe all’influencer, la quale ha sbottato duramente contro tutti. Sophie e Soleil hanno un pesante scontro In queste ore c’è stato un aspro diverbio tra Sophie e Soleil. Le due protagoniste hanno avuto un momento di conflitto durante il quale la Sorge ha accusato la sua interlocutrice di essere completamente rifatta e di avere più plastica che personalità. Queste parole hanno indignato la ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli animi sono piuttosto accesi nella casa del Grande Fratello Vip. A generare molto sgomento è stata un’aspra discussione che è avvenuta trae Sophie Codegoni. A seguito dello s, la maggior parte dei presenti in casa si è schierata dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Questo ha fatto perdere le staffe all’influencer, la quale hato duramente. Sophie ehanno un pesante sIn queste ore c’è stato un aspro diverbio tra Sophie e. Le due protagoniste hanno avuto un momento di conflitto durante il quale laha accusato la sua interlocutrice di essere completamente rifatta e di avere più plastica che personalità. Queste parole hanno indignato la ...

