Rita Pavone, la drammatica notizia porta pianto e disperazione: “Non c’è canzone dove non ci fosse lei” (Di sabato 11 dicembre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO - "Sono distrutta, devastata", La voce rotta, il pianto che non riesce a fermare, Rita Pavone ricorda a fatica Lina Wertmuller, la regista scomparsa a Roma a 93 anni, che l'aveva diretta nel 1964 in Il Giornalino di Gian Burrasca. Un'idea rivoluzionaria di tv per l'epoca con una giovanissima cantante a interpretare un ruolo maschile, oltre i generi e oltre le definizioni. "Ho un ricordo bellissimo di lei, era una donna poderosa, forte, coraggiosa, sentimentale, divertente. In lei confluivano tante di quelle doti...", racconta commossa al telefono con l'ANSA Rita Pavone che la considera "la mia mamma artistica". Perché la regista ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera di Rita Pavone, dirigendola anche nel 1966 in ... Leggi su howtodofor (Di sabato 11 dicembre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO - "Sono distrutta, devastata", La voce rotta, ilche non riesce a fermare,ricorda a fatica Lina Wertmuller, la regista scomparsa a Roma a 93 anni, che l'aveva diretta nel 1964 in Il Giornalino di Gian Burrasca. Un'idea rivoluzionaria di tv per l'epoca con una giovanissima cantante a interpretare un ruolo maschile, oltre i generi e oltre le definizioni. "Ho un ricordo bellissimo di lei, era una donna poderosa, forte, coraggiosa, sentimentale, divertente. In lei confluivano tante di quelle doti...", racconta commossa al telefono con l'ANSAche la considera "la mia mamma artistica". Perché la regista ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera di, dirigendola anche nel 1966 in ...

