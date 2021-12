Revoca Green pass ai positivi: in "lista nera" sino a fine quarantena, poi torna valido (Di venerdì 10 dicembre 2021) In via di correzione in queste ore il problema del mancato aggiornamento sulla positività del possessore Leggi su rainews (Di venerdì 10 dicembre 2021) In via di correzione in queste ore il problema del mancato aggiornamento sullatà del possessore

LaStampa : Troppi positivi con Green pass valido, il ministero: “Pronti ad attivare la revoca del certificato”. - Carla12450515 : Con calma, mi raccomando... Corriere della Sera: Revoca del green pass per i positivi al Covid, il Garante pronto a… - iside50 : RT @ItalicaTestudo: La BANANA DELLA SETTIMANA?? va a tutti i #vaccinati, indipendentemente dal n° di dosi fatte, che presto potrebbero veder… - ParliamoDiNews : Super Green pass, governo pronto a introdurre revoca: ecco quando #super #green #pass #governo #pronto #introdurre… - horrorvlad : RT @petunianelsole: 'Il ministero della Salute sta lavorando per attivare la temporanea revoca del Green pass alle persone che, già in poss… -