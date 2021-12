Nonostante Omicron | tre dosi sono meglio di due

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Qualche giorno fa ho discusso il risultato ottenuto in vitro da alcuni ricercatori tedeschi, i quali hanno dimostrato che la capacità di neutralizzare la varianteda parte degli anticorpi derivanti da soggetti vaccinati o precedentemente infetti risulta diminuita, e solo parzialmente ripristinata da una terza dose di vaccino (i dati mostrati da Pfizer raccontassero di un pieno recupero dell’attività neutralizzante). In particolare, in esperimenti in vitro su qualche decina di campioni una terza dose di vaccino a Rna è risultata possedere il 58 per cento della capacità neutralizzante mostrata contro la variante Delta a mezzo mese di distanza dalla somministrazione, e del 25 per cento a tre mesi dalla somministrazione. Questo dato si affiancava ai primi dati epidemiologici ottenuti in Sudafrica, che mostravano come la ...