Highlights e gol Genoa-Sampdoria 1-3 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Genoa-Sampdoria, derby valevole per l'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Ferraris di Genova la Sampdoria fa la voce grossa sin dai primi minuti con la rete di Manolo Gabbiadini. Nella ripresa i ragazzi di D'Aversa prima trovano la rete del 2-0 con Ciccio Caputo che deposita la palla in rete e poi ancora con Gabbiadini, gol convalidato dal Var. La reazione del Genoa c'è, ma è troppo tardi: prima il gol di Destro poi un clamoroso palo che avrebbe riaperto del tutto il match. E invece un'altra sconfitta per il 'Grifone' mentre la Sampdoria prova a togliersi definitivamente dalle parti basse della classifica.

