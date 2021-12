Highlights e gol Cska Sofia-Roma 2-3, Conference League 2021/2022 (VIDEO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli Highlights e i gol di Cska Sofia-Roma 2-3, match della sesta e ultima giornata del girone C della UEFA Conference League 2021/2022. Match dominato dai giallorossi, che mettono in discesa la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Abraham e Borja Mayoral. Nella ripresa ancora a segno Abraham, mentre i padroni di casa accorciano le distanze nel finale trovando due reti. La squadra di Mourinho chiude in bellezza la fase a gironi della competizione. In alto e di seguito le immagini salienti del match. PAGELLE E TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Glie i gol di2-3, match della sesta e ultima giornata del girone C della UEFA. Match dominato dai giallorossi, che mettono in discesa la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Abraham e Borja Mayoral. Nella ripresa ancora a segno Abraham, mentre i padroni di casa accorciano le distanze nel finale trovando due reti. La squadra di Mourinho chiude in bellezza la fase a gironi della competizione. In alto e di seguito le immagini salienti del match. PAGELLE E TABELLINO SportFace.

Advertising

eNazionaleFIGC : Abbiamo selezionato i migliori gol dalla prima qualifica di selezione #eNazionale #FIFA22! ??? E tu, quale tra quest… - e_batta : RT @lUltimoUomo: All'Atalanta non basta una reazione veemente per recuperare il passivo di tre gol al Villarreal. - lUltimoUomo : All'Atalanta non basta una reazione veemente per recuperare il passivo di tre gol al Villarreal. - capricorne_o : VIDEO Atalanta-Villarreal 2-3:gol e highlights Champions-Video - infoitsport : Europa League, highlights Lazio-Galatasaray: gol e sintesi – VIDEO -