Fattura elettronica, via libera Ue all’obbligo anche per i forfettari (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mancano ora solo gli ultimi passaggi formali per consentire all’Italia di continuare ad adottare la Fattura elettronica nelle operazioni B2B e e B2C fino al 2024 e di estendere l’obbligo anche ai contribuenti nel regime di flat tax Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mancano ora solo gli ultimi passaggi formali per consentire all’Italia di continuare ad adottare lanelle operazioni B2B e e B2C fino al 2024 e di estendere l’obbligoai contribuenti nel regime di flat tax

Advertising

fisco24_info : Fattura elettronica, via libera Ue all’obbligo anche per i forfettari: Mancano ora solo gli ultimi passaggi formali… - infoiteconomia : Forfettari: arriva l'obbligo della fattura elettronica - infoiteconomia : Fattura elettronica 2022 anche per i forfettari? Ok dell'UE - dariomasiero : RT @sole24ore: Fattura elettronica, via libera Ue all’obbligo anche per i forfettari - ero856 : @NostraD64669142 @nerosolari So perfettamente perché gestisco la fatturazione elettronica... il ristorante può emet… -