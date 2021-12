F1: Gp Abu Dhabi, Hamilton davanti a tutti nelle seconde libere e Verstappen 4° (Di venerdì 10 dicembre 2021) Abu Dhabi, 10 dic. - (Adnkronos) - Lewis Hamilton è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi, teatro dell'ultima e decisiva sfida tra lui e Max Verstappen per il titolo iridato. L'inglese della Mercedes gira in 1'23"691 precedendo il francese dell'Alpine Esteban Ocon (1'24"034), il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1'24"083) e proprio l'olandese della Red Bull (1'24"332). Ottavo e nono tempo per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'24"557) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'24"844). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Abu, 10 dic. - (Adnkronos) - Lewisè il più veloce nella seconda sessione di provedel Gp di Abu, teatro dell'ultima e decisiva sfida tra lui e Maxper il titolo iridato. L'inglese della Mercedes gira in 1'23"691 precedendo il francese dell'Alpine Esteban Ocon (1'24"034), il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1'24"083) e proprio l'olandese della Red Bull (1'24"332). Ottavo e nono tempo per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'24"557) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'24"844).

