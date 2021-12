F1 | GP Abu Dhabi 2021 | Giovinazzi | “Casco in onore di Raikkonen? Collega corretto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Parole al miele disu. “Siamo partiti con un passo giusto, anche se la situazione è più difficile rispetto a Jeddah. Tutto sommato non è stata una brutta giornata, abbiamo fatto meglio in FP2 che in FP1. Siamo tutti molti vicini, vediamo cosa fare domani. Ho deciso di mettere ilindi Kimi, perché in questi tre anni si è dimostrato un compagno di squadrae sincero“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Antonio, in attesa di performare al meglio durante il Gran Premio di Abu. Il pilota dell’Alfa Romeo ha parlato del proprio omaggio alKimi, definendo precedentemente le sue sensazioni pre-gara.ha esternato il ...