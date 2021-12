DS DSi 3DS Rilasciato GodMode9i v3 0 0

Leggi su gamesandconsoles

(Di venerdì 10 dicembre 2021)è tornato con un nuovo aggiornamento dallo sviluppatore Robz8 con la versione 3.0.0 .è un file browser che permette di avere accesso completo alla scheda SD e alla scheda microSD della scheda flash . È possibile copiare, cancellare, rinominare i file e creare cartelle, ispirato fortemente a GodMode9 di d0k3 per Nintendo 3DS. Flashcard supportate, se vengono scaricate dalla scheda SD o come CIA Acekard 2 (i) R4 Ultra (r4ultra.com) Caratteristiche: Navigazione nei file tra la scheda SD e la flashcard! NitroFS navigando in un file .nds. Crea screenshot : premi R + L alle schermate che mostrano il testo “R + L”. Le schermate sono in formato BMP. 3DS: .firm payload boot da entrambe le schede SD e flashcard! (Funziona solo se viene scaricata dalla scheda SD o come CIA.) (Richiede l’ultima versione di boot9strap ...