«Dopo di noi»: il modello di welfare integrato nei Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ stato Presentato a Nettuno in occasione della Giornata internazionale per la disabilità il progetto “Dopo di Noi”, che conferma l’impegno dei Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno nel supportare progetti a elevato valore sociale, in grado di contribuire alla costruzione di un nuovo sistema di welfare. Il progetto, realizzato dalla cooperativa sociale Ninfea e sostenuto dai quattro Comuni, guarda al soggetto vulnerabile non solo come destinatario passivo di un’attività di assistenza da erogare in una struttura, ma al suo essere persona autonoma ed emancipata dalla propria famiglia d’origine. “Pomezia da sempre è sensibile alle tematiche dell’inclusione – ha evidenziato l’Assessora Miriam Delvecchio – perché ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ stato Presentato ain occasione della Giornata internazionale per la disabilità il progetto “di Noi”, che conferma l’impegno deidinel supportare progetti a elevato valore sociale, in grado di contribuire alla costruzione di un nuovo sistema di. Il progetto, realizzato dalla cooperativa sociale Ninfea e sostenuto dai quattro, guarda al soggetto vulnerabile non solo come destinatario passivo di un’attività di assistenza da erogare in una struttura, ma al suo essere persona autonoma ed emancipata dalla propria famiglia d’origine. “da sempre è sensibile alle tematiche dell’inclusione – ha evidenziato l’Assessora Miriam Delvecchio – perché ...

Disabilità e Legge sul "Dopo di Noi" Superando.it

Ad Arona concretizzato il progetto ‘dopo di Noi’ Il progetto 'Dopo di Noi' diventa realtà grazie alla ristrutturazione di un appartamento di proprietà dell’Asl Novara ad Arona che ha permesso di realizzare un alloggio in autonomia destinato ad ospit ...

