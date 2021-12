D’Aversa: «Alla Samp c’è un gruppo di uomini veri. Vittoria da condividere con tutti» (Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la Vittoria della Sampdoria contro il Genoa: le sue dichiarazioni Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Vittoria – «È una Vittoria molto importante. Per la classifica, per l’importanza della gara, per come è arrivata. Difficilmente si vede una squadra giocare bene, per 60 minuti abbiamo fatto una grandissima gara. È una Vittoria per tutti, per Ferrero e la famiglia, per il direttore sportivo Faggiano, per tutti e peri tifosi che ci hanno scortato al campo. La Vittoria è da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Robertoha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladelladoria contro il Genoa: le sue dichiarazioni Roberto, allenatore delladoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «È unamolto importante. Per la classifica, per l’importanza della gara, per come è arrivata. Difficilmente si vede una squadra giocare bene, per 60 minuti abbiamo fatto una grandissima gara. È unaper, per Ferrero e la famiglia, per il direttore sportivo Faggiano, pere peri tifosi che ci hanno scortato al campo. Laè da ...

