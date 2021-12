Cecilia Rodriguez dea fashion | dai red carpet ai party non sbaglia un look

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Perè un momento davvero magico. Non è più solo “la sorella di Belen” e non è soltanto “la fidanzata di Ignazio Moser”. Attivissima sui social, dove 4,4 milioni di follower la adorano, è sempre più presente agli eventi mondani che contano. Che sia un redo un appuntamento esclusivo, non c’èche sembra poter fare a meno della sua presenza. E lei non delude mai, presentandosi sempre bellissima e solare, ma soprattutto impeccabile nelle scelte di stile. Sempre con Ignazio Moser accanto Sulla bellezza dinon si discute, ma ciò che la rende davvero speciale è il sorriso che sfoggia ogni volta che accanto a lei c’è Ignazio Moser. Stanno insieme da tre anni, festeggiati da poco con un romantico viaggio ad Amsterdam. ...