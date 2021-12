Calciomercato Inter, linea verde in difesa: occhi su un giovane dell’Empoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri cercano rinforzi giovani e i italiani, per la difesa piace Viti dell’Empoli Sarà un’estate di rivoluzione per il reparto difensivo dell’Inter. Con l’addio quasi certo di Ranocchia e Kolarov, l’obiettivo della dirigenza sarà quello di sostituirli con dei profili giovani e, possibilmente, italiani. L’ultimo nome – come riporta La Gazzetta dello Sport -, è quello di Mattia Viti, difensore classe 2002 in forza all’Empoli. Ausilio e Marotta vedono in lui quanto visto anni fa in Bastoni, e vorranno provare a effettuare la medesima operazione. Sul calciatore c’è anche l’Interesse del Milan, ma lo stacco Interista può essere decisivo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021): i nerazzurri cercano rinforzi giovani e i italiani, per lapiace VitiSarà un’estate di rivoluzione per il reparto difensivo dell’. Con l’addio quasi certo di Rana e Kolarov, l’obiettivo della dirigenza sarà quello di sostituirli con dei profili giovani e, possibilmente, italiani. L’ultimo nome – come riporta La Gazzetta dello Sport -, è quello di Mattia Viti, difensore classe 2002 in forza all’Empoli. Ausilio e Marotta vedono in lui quanto visto anni fa in Bastoni, e vorranno provare a effettuare la medesima operazione. Sul calciatore c’è anche l’esse del Milan, ma lo staccoista può essere decisivo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS ...

