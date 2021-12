Baltimora ha vinto l’edizione 2021 di X Factor (Di venerdì 10 dicembre 2021) l’edizione di quest’anno di X Factor, il talent show musicale di Sky, è stata vinta da Baltimora, nome d’arte del cantante ventenne Edoardo Spinsante. Baltimora, della squadra di Hell Raton, ha vinto in finale contro gIANMARIA, concorrente della giudice Emma Marrone. Leggi su ilpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)di quest’anno di X, il talent show musicale di Sky, è stata vinta da, nome d’arte del cantante ventenne Edoardo Spinsante., della squadra di Hell Raton, hain finale contro gIANMARIA, concorrente della giudice Emma Marrone.

