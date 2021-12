Sciopero generale, Bombardieri (Uil): “Non ci manca la Cisl né il Pd. Andiamo avanti con i lavoratori” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per un giorno s’è temuto che lo Sciopero generale indetto da Cgil e Uil rimanesse orfano del genitore uno. Lo suggerivano alcune voci, rimbalzate dal Pd al governo fino ai giornali, secondo cui Maurizio Landini non è mai stato davvero convinto di andare fino in fondo. A premere per proclamare la mobilitazione del 16 dicembre, si è detto, è stato il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri. E’ davvero così, gli chiediamo: ha dovuto convincere Landini? “Sono ricostruzioni di fantasia, non è andata così. Questa giornata di mobilitazione ci è stata richiesta dai lavoratori e dalle lavoratrici, vorrei che fosse questa notizia a passare: sono loro che ci chiedono di non fermarci”. E dunque lo Sciopero non è in discussione e neppure lo è la data, nonostante la richiesta che l’Authority ha comunicato alle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per un giorno s’è temuto che loindetto da Cgil e Uil rimanesse orfano del genitore uno. Lo suggerivano alcune voci, rimbalzate dal Pd al governo fino ai giornali, secondo cui Maurizio Landini non è mai stato davvero convinto di andare fino in fondo. A premere per proclamare la mobilitazione del 16 dicembre, si è detto, è stato il segretario della Uil, Pierpaolo. E’ davvero così, gli chiediamo: ha dovuto convincere Landini? “Sono ricostruzioni di fantasia, non è andata così. Questa giornata di mobilitazione ci è stata richiesta daie dalle lavoratrici, vorrei che fosse questa notizia a passare: sono loro che ci chiedono di non fermarci”. E dunque lonon è in discussione e neppure lo è la data, nonostante la richiesta che l’Authority ha comunicato alle ...

